ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಚಾರ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 'ಚಾರ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುದೀಪ, 'ಯಾರಿಗೂ ಚಾರ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಜನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. 777 ಚಾರ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುದ್ದಾದ ನಾಯಿಯೇ ಚಾರ್ಲಿ. ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಾರ್ಲಿಯನ್ನು ಸುದೀಪ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ನಿಮಿಷದ ಟೀಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಕದಿಯುವ ಚಾರ್ಲಿಯ ತುಂಟತನ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಏಕತಾನತೆಯ ಭಾವಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

0.3 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಂದಣ್ಣರ ಮನಸು ಕರಗಿಸಿದ ಔರಾ!

ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಜನ್ಮದಿನದ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ 777 ಚಾರ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಟೀಸರ್‌ಅನ್ನು ಪರಂವಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಸ್‌ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಸರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತೆರೆ ಕಾಣಲಿರುವ ಪಂಚಭಾಷೆಯ ಚಿತ್ರ 777 ಚಾರ್ಲಿ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

Yo CharlieShetty,,,,, Charlie777 looks stunning. Noone can have another opinion other than liking it.

Wishing you the best always,,,

Have an awesome bday.

Cheers 🤗https://t.co/AjliaFY1Gk

— Kichcha Sudeepa (@KicchaSudeep) June 6, 2021