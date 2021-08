ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಸರ್ಪೈಸ್ ನೀಡಿದ ಅನಿಲ್‌ ಕುಂಬ್ಳೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ‘ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ’ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ಸರ್ಪೈಸ್‌ವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಸೆ.2ರಂದು ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 10 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಕುಂಬ್ಳೆ ತಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಪಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

‘ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಡಿಪಿ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವೂ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಿ’ ಎಂದು ಕುಂಬ್ಳೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Happy to release my dear friend and legendary actor Shri @KichchaSudeep 's b'day Common display picture..!

Keep inspiring !!#KingKicchaBdayCDP pic.twitter.com/zBhuLSsPAA

— Anil Kumble (@anilkumble1074) August 21, 2021