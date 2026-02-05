‘ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್' ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್:</strong> ಖ್ಯಾತ ಪಾಪ್ ಕಲಾವಿದ ದಿವಂಗತ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ನೃತ್ಯಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿರುವ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರು 2009ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. </p><p>17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಜಾಕ್ಸನ್ ಜೀವನಾಧಾರಿತ ಕಥೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ, ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ, ಮೂನ್ವಾಕ್, ಅವರು ಗಳಿಸಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಮರಣದ ವೇಳೆ ಸೇರಿದ್ದ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗಿದ್ದ ‘ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್’ ಬಿರುದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. <br><br>ಈ ಚಿತ್ರವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಏ. 24ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಜಾಕ್ಸನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಾಯಕ, ನಟ ಜಾಫರ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಡೊಮಿಂಗೋ ಅವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.<br><br>ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗ್ರಹಾಮ್ ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಬ್ರಾಂಚ್, ಜಾನ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೈನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ್ಯಂಟೋನಿ ಫುಕ್ವಾ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ಲೊಗಾನ್ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>