ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

‘ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ’ ಪ್ರಯೋಗಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ: ನಟಿ ಮೋಕ್ಷ ಕುಶಾಲ್‌ ಸಂದರ್ಶನ

ಅಭಿಲಾಷ್ ಪಿ.ಎಸ್‌.
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:51 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:51 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಗತವೈಭವ’ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ‘ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ’ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ. ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡುವ ಯೋಚನೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಪಲ್‌ ಸುನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ
Cinemaactress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT