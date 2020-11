ಮುಂಬೈ: ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ರಾಮ್‌ಪಾಲ್‌ ಅವರನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ದಳದ (ಎನ್‌ಸಿಬಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನ್‌ ರಾಮ್‌ಪಾಲ್‌ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ರಾಮ್‌ಪಾಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ರಾಮ್‌ಪಾಲ್‌ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಟನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯೆಲಾ ಸಹೋದರನ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಫಿರೋಜ್‌ ನಾಡಿಯಾಡ್ವಾಲಾ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಭಾನುವಾರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

