ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
PHOTOS | ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:47 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:47 IST
ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: balanvidya

ಬಿಳಿ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: balanvidya

ಸಾಂಪ್ರಾದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ

ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: balanvidya

ನಟಿ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

NavaratriBollywood ActressfestivalVidya balanActress Vidya balan

