Academy Awards: ಆಸ್ಕರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತದ ‘ಹೋಂಬೌಂಡ್‌’ ಪ್ರವೇಶ

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೀಚರ್ ಸಿನಿಮಾ' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ 'ಹೋಂಬೌಂಡ್' ಸಿನಿಮಾವು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ' ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎನ್.ಚಂದ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಯ 24 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬರಹಗಾರರು, ಸಂಕಲನಕಾರರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಹೋಂಬೌಂಡ್' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಮತ್ತು ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ನೀರಜ್ ಘಾಯ್ವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಖಟ್ಟರ್, ವಿಶಾಲ್ ಜೇತ್ವಾ ಮತ್ತು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಬೆನ್ನುಬೀಳುವ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನು ಸಿನಿಮಾವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p>