‘ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು’ ಅಭಿನಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ: ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನಟ, ನಟಿಯರು #Heartbroking ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಹ ಪುನೀತ್ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ನಿಧನದಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ‘ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The sudden & unfortunate demise of ‘Sri Puneeth Rajkumar deeply saddens me. His performance in his first film ‘ Bettada Hoovu’ as a child actor deeply etched in my mind.

Ever since I always admired him. pic.twitter.com/JxGDjytMSd — Pawan Kalyan (@PawanKalyan) October 29, 2021

ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ 'ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ 'ಪುನೀತ್' ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

With a heavy heart ‘ my dear brother ‘Puneeth’ I pray to Almighty to take care of you in your final journey.

My heartfelt condolences to Sri Shiva Raj Kumar, & Sri Puneeth’s family members.🙏 — Pawan Kalyan (@PawanKalyan) October 29, 2021

ನಾನು ಭೇಟಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ಜಗತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ರತ್ನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

You were the most kindest and the simplest person I've met. The world has lost another gem. My heartfelt condolences to your family and friends. Om Shanti 🙏 #PuneethRajkumar pic.twitter.com/5DOeHBkQvE — Sanjay Dutt (@duttsanjay) October 29, 2021