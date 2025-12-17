ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

OG ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ: ತನಿಖೆಗೆ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆದೇಶ
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ: ತನಿಖೆಗೆ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಆದೇಶ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Christmas 2025: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ
Christmas 2025: ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿ
ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಓಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್

ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಓಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಜೀತ್

ಚಿತ್ರ: ಎಕ್ಸ್‌ ಖಾತೆ

BirthdayCarpavan kalyan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT