ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ತಾರಾ ದಂಪತಿ ಪವನ್‌ ಒಡೆಯರ್‌ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪುರೋಹಿತ್‌ಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಗುರುವಾರ ಪವನ್‌ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನನ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇಗೆ ಅದ್ಭುತ ಗಿಫ್ಟ್, ನಾನು ಅಪ್ಪನಾದೆ. ಜೈ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ’ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಜತೆಗಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

World's most wonderful gift on my birthday. Blessed with baby boy. 🙂

Jai Chamundeshwari. @PurohitApeksha pic.twitter.com/XbRMaXBWSm

— Pavan Wadeyar (@PavanWadeyar) December 9, 2020