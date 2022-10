ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹ 230 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ‘ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್‘ ಗಳಿಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ತಮಿಳಿನ ‘ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್’ಚಿತ್ರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹ 230 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಇಂದು(ಅ.03) ₹ 250 ಕೋಟಿ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಭಾಗ-1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ₹ 230 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಮೇಶ್ ಬಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



For the 3-day opening weekend, #PS1 has grossed more than ₹ 230 Crs+ at the WW Box office.. 🔥

— Ramesh Bala (@rameshlaus) October 3, 2022