ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯ್ತು ಸಲಾರ್‌ ಚಿತ್ರದ ರಿಲೀಸ್ ಟ್ರೈಲರ್‌

𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐞 𝐯𝐢𝐨𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐨𝐟 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐬𝐚𝐚𝐫 🔥#SalaarReleaseTrailer out now: https://t.co/9bTtGoKvZ3#SalaarCeaseFire worldwide grand release on December 22nd!#Salaar #Prabhas #PrashanthNeel @PrithviOfficial @shrutihaasan @VKiragandur @hombalefilms… pic.twitter.com/kbjavSZwTU