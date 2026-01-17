ಪುಣೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ: ಕನ್ನಡದ ‘ವನ್ಯ’ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು: </strong>ಬಡಿಗೇರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ವನ್ಯ’ ಸಿನಿಮಾವು<strong> </strong>24ನೇ ಪುಣೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ 1,200 ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ‘ವನ್ಯ’ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಏಕೈಕ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. </p><p>ಶುಕ್ರವಾರ (ಜ.16) ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಸೋಮವಾರ(ಜ.19) ಮತ್ತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.</p>.ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕೆನ್ನುವ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವೆ: ನಟಿ ಕಾರುಣ್ಯ.<p>ತಾನಿದ್ದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು ಒಬ್ಬ ವೃದ್ದ ನಡೆಸುವ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ‘ವನ್ಯ’ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಡಿಗೇರ ದೇವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಯಾಗ ಹೊದಿಗೆರೆ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಯಶ್ವವಂತ ಕುಚಬಾಳ, ಶಂಕರ ಪಾಗೋಜಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>