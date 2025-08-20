Rachita Ram on ‘Coolie’: ‘ಕಲ್ಯಾಣಿ’ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ

<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ‘ಬುಲ್ಬುಲ್’ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸದ್ಯ ‘ಕೂಲಿ’ಯ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಟನೆಯ ‘ಕೂಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಸಿನಿಬದುಕಿಗೆ ತಿರುವು ನೀಡುವಂತಿದೆ. </p>.<p>ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಪಾತ್ರದ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕಂಡು ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಚಿತಾ, ‘ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿಮರ್ಶೆ, ಟ್ರೋಲ್, ಮೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಖ್ಯಾತ ನಟರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಕೂಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ‘ಕಲ್ಯಾಣಿ’ಯಾಗಿ, ವ್ಯಗ್ರ ಚಾಲಾಕಿ ‘ಕಲ್ಯಾಣಿ’ಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಶೇಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಝೈದ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ‘ಕಲ್ಟ್’ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ನೀನಾಸಂ ನಟನೆಯ ‘ಅಯೋಗ್ಯ–2’ ರಚಿತಾ ಸಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>