'ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್‌' ಪೋಸ್ಟರ್‌: ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದ ಪ್ರಭಾಸ್‌, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ’ಬಾಹುಬಲಿ’ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ನಟನೆಯ ’ರಾಧೆ ಶ್ಯಾಮ್’ ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ನೋಡಿರುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ’ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಕಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಗೌನಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೈಲಿನ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

As we celebrate Janmashtami, let Vikramaditya and Prerna teach you a new meaning of love! 💕

Here's wishing you all a very #HappyJanmashtami! #RadheShyam

Starring #Prabhas & @hegdepooja pic.twitter.com/PmuQzeplkc

— Radha Krishna Kumar (@director_radhaa) August 30, 2021