ಒಟಿಟಿಗೆ ಬಂತು ರಜನಿಕಾಂತ್‌ ’ಕೂಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಲೋಕೇಶ್ ಕನಕರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ 'ಕೂಲಿ' ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರೈಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ ₹700 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ರಜನಿ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ ಜೈಲರ್ ಚಿತ್ರವೂ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಂನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಟರಾದ ಸೌಬಿನ್ ಶಾಹಿರ್, ಉಪೇಂದ್ರ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರು.</p><p>ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, 'ಚಿಟಿಕು' ಎಂಬ ಹಾಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. 'ಮೊನಿಕಾ' ಹಾಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಟಿ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಮಲಯಾಳ ನಟ ಸೋಭಿನ್ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p>