ರಿಚರ್ಡ್‌ ಆಂಟನಿ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ, ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ–2

‘ಚಾರ್ಲಿ 777’ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಹೇಮಂತ್‌ ರಾವ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಸಪ್ತ ಸಾಗರದಾಚೆ ಎಲ್ಲೋ’ ಚಿತ್ರದ ಅಂತಿಮ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಾರ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ರಕ್ಷಿತ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರವಿದು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ರಿಚರ್ಡ್‌ ಆಂಟನಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ಮೂಲಗಳು.

My line ups are quite clear after SSE. i.e. RA, PK 1 and 2, M2M… these are the only four films which gives me sleepless nights. No KP2 as well… but I have different plans for KP2. Let’s see. Anything else u read on the internet isn’t true. Was never true… Love you all 🤗

— Rakshit Shetty (@rakshitshetty) January 30, 2023