ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ನಟ ರಾಮ್‌ ಚರಣ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್‌ ಸಂಭ್ರಮ: ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಪತ್ನಿ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಪ್ಪನಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ವರುಣ್ ತೇಜ್
ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಪ್ಪನಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ವರುಣ್ ತೇಜ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು; ಏನಿದು ವಿವಾದ
ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಟ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು; ಏನಿದು ವಿವಾದ
ChiranjeeviRam Charan tejababy bornBaby birth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT