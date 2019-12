ಕ್ವೀನ್‌ ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್: ಜಯಲಲಿತಾ ಆಗಿ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ 

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ಎರಡು ಬಯೋಪಿಕ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜತೆಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವೆಬ್‌ ಸಿರೀಸ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಬಹುಬಾಷಾ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ.

‘ತಲೈವಿ’ ಮತ್ತು ಐರನ್‌ ಲೇಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎ.ಎಲ್. ವಿಜಯ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ತಲೈವಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟೀಸರ್‌ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್‌ ಲುಕ್‌ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಲೈವಿಯಾಗಿ ಕಂಗನಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನ್‌ ಜಯಲಲಿತಾರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಐರನ್‌ ಲೇಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

State Topper. Superstar Heroine. Youngest Chief Minister.

A gripping story of the QUEEN awaits you! #QueenIsComing@meramyakrishnan @menongautham @Murugesanprasad#Queen #MXOriginalSeries #MXPlayer #Ace2Three #FanFight pic.twitter.com/w8km3L2dWu

