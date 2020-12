ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ಲಸ್ ವಾಹಿನಿಯೂ ಖ್ಯಾತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಷೋಗಾಗಿ ನಟ ರಾಣಾ ದಗ್ಗುಬಾಟಿ ಒಂದಿಡೀ ದಿನವನ್ನು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಡಿರಕ್ಷಣಾ ಯೋಧರ ಜೊತೆ ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದರು.

ಮಿಷನ್ ಫ್ರಂಟ್‌ಲೈನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ರಾಣಾ ‘ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್‌ ಯೋಧನಾಗಿ ಒಂದಿಡೀ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅನುಭವ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮರೆಯಲಾಗದಂತದ್ದು. ಯದ್ಧದ ಕಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನನ್ನ ಅನುಭವ ನನ್ನೊಳಗೆ ಉಳಿದುಹೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಿಷನ್ ಫ್ರಂಟ್‌ಲೈನ್‌’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

It was an experience of a lifetime spending a day with and as a BSF Jawan in Jaisalmer. Stories of war & first-hand experiences have left a mark on me and I shall cherish them forever. Thank you @discoveryplusIN for Mission Frontline! #IndiaKeLiye #DiscoveryPlusOriginals pic.twitter.com/tzZLqAYGgS

— Rana Daggubati (@RanaDaggubati) December 3, 2020