ಕಾಂತಾರ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡಲಿದೆಯಾ?

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ಅ.14ರಂದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಬ್‌ ಆಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲಂಸ್‌ ಹೇಳಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ‘ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಜಿ’ ಮತ್ತು ‘ಕೋಡ್‌ ನೇಮ್‌ ತಿರಂಗ’ಗಳಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 800 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ₹150 ಇರುವುದು , ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುವುದು ಈ ವಾರದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಯುಷ್‌ಮಾನ್‌ ಖುರಾನ ಅವರ ‘ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಜಿ’ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟರು ಇರುವುದರಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಂತಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸಿನಿಮಾದ ವಹಿವಾಟು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್‌ ಆದರ್ಶ್‌ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಹಿಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಪೋಸ್ಟರ್‌ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ತಾತ್ಸಾರ ತೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾ ವಹಿವಾಟು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್‌, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವರ್ಷ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಜಿಎಫ್‌–2, ಜೇಮ್ಸ್‌, ವಿಕ್ರಾಂತ್‌ ರೋಣ, ಚಾರ್ಲಿ, ಕಾಂತಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಹಿವಾಟು ದಾಖಲಿಸಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

The #Kannada film industry is taking giant strides in 2022…

⭐️ #KGF2

⭐️ #James

⭐️ #VikrantRona

⭐️ #777Charlie

⭐️ #Kantara

Expecting more films to make waves in the coming months. pic.twitter.com/dpkgllTKY8

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 13, 2022