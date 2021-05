ಧಡ್ಕನ್ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ; ಭಾವುಕರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ-ಸುನಿಲ್

ಮುಂಬೈ: ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ 'ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ - ಚಾಪ್ಟರ್ 4' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ 'ಧಡ್ಕನ್' ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ದೃಶ್ಯದ ಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂಪರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ - ಚಾಪ್ಟರ್ 4 ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋನಿ ಟಿವಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರೊಮೋದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಗೊಂಬೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಹಾಗೂ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧಡ್ಕನ್ ಚಿತ್ರದ ರೋಚಕ ದೃಶ್ಯದ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಳಿಕ 'ದಿಲ್ ನೆ ಏ ಕಹಾ ಹೈ ದಿಲ್ ಸೇ...' ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು 'ಸಂದೇಶ ಅತಿ ಹೈ...' ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಭಾವುಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

