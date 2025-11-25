Bollywood | ರಾಹುಲ್‌ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್‌ ಸಿನಿಮಾ

<p>‘ಆಶಿಕಿ–2’, ‘ಏಕ್ ವಿಲನ್’, ‘ಸ್ತ್ರೀ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್, ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ. </p>.<p>‘ಪ್ಯಾರ್ ಕ ಪಂಚನಾಮ’ ಹಾಗೂ ‘ಪ್ಯಾರ್ ಕ ಪಂಚನಾಮ–2’ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ‘ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಹುಲ್ ಮೋದಿ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಸದಾ ಸವಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಪಾತ್ರಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ ‘ಸ್ತ್ರೀ–2’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಶ್ರದ್ಧಾ, ‘ಈಥಾ’ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>