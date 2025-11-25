ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಡೆಫ್‌ಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌: ಪ್ರಾಂಜಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:47 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಅನುಯಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಧುಮಾಲ್‌
ಅನುಯಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಪ್ರಾಂಜಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಧುಮಾಲ್‌
Olympics

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT