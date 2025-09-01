ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homeentertainmentcinema
ಕೂಲಿ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಿಹಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:11 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 13:11 IST
ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ಉಪೇಂದ್ರ ಜತೆಗಿನ ಚಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್

ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಂತೆ ನಿಂತು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಪ್ರೀತಿಯ ದಿನಚರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹಾಸನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

UpendraShruti HaasanKamal HaasankollywoodCoolie No. 1

