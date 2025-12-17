ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmentcinema
ADVERTISEMENT

ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿದು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕ ‘ಕಿಸ್‌’ ಬೆಡಗಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ: ಫೋಟೊಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಲೆಹಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಕಿಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ಲೆಹಂಗಾದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ  ‘ಕಿಸ್’ ಚಿತ್ರದ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ

ADVERTISEMENT
ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲೆಹಂಗಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಟೈಲಿಶ್  ಲೆಹಂಗಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವಂತೆ  ಶ್ವೇತ ವರ್ಣದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕನ್ನಡದ ‘ಕಿಸ್‘ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕನ್ನಡದ ‘ಕಿಸ್‘ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ ಕಿರೀಟಿ ಅವರ ಜತೆ ‘ಜೂನಿಯರ್‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರು ಜನಾರ್ಧನ ರೆಡ್ಡಿ ಪುತ್ರ ಕಿರೀಟಿ ಅವರ ಜತೆ ‘ಜೂನಿಯರ್‘ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. 


Bollywood ActressBollywoodSree LeelaSandallwood

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT