ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
entertainment
PHOTOS | ‘ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ’ ಸಿನಿಮಾದ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಶಿವಣ್ಣನ ಜತೆ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್

ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಜತೆ ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.

ಶ್ರೀ ಮುರಳಿ ಜತೆಗೆ ‘ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ‘ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀದೇವಿ ವಿಜಯ್‌ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೊಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

entertainmentshivarajkumarKannada Film IndustrySandalwood actressactressshri murali

