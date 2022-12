‘ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ’ ಚಿತ್ರದ ನಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ

ರಾಜ್‌ ಬಿ.ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ‘ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ’ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡವು ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.

Presenting the talented #SiriRavikumar as Prerana in Swathi Mutthina Male Haniye.

Prerana, which has its origin in Sanskrit, means inspiration. Tell us what inspires you. #SMMH @divyaspandana #RajBShetty pic.twitter.com/p5oJ09TSAK

— Applebox Studios (@StudiosApplebox) December 5, 2022