’ಕಾಶ್ಮೀರ್​ ಫೈಲ್ಸ್​’ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ‘ದಿ ದಿಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್​’ ಘೋಷಣೆ

‘ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್​ ಫೈಲ್ಸ್​’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿವೇಕ್‌ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವೇಕ್‌ ಅವರು ನೂತನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ‘ದಿ ದಿಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್​’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ‘ದಿ ದಿಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ಸ್​’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Few years back, I started telling untold stories of independent India.

1. #TheTashkentFiles - Right To Truth.

2. #TheKashmirFiles - Right To Justice (releasing soon)

Happy to announce the last & the boldest of the trilogy:

3. #TheDelhiFiles - Right To Life.

Pl bless us.

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) September 13, 2021