ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ದಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಅಶೋಕ ಸಿನಿಮಾದ ‘ಕಲ್ಯಾಣವೇ ಗೌರಿ’ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 9:22 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 9:22 IST
kannada movieActoractressSongSatish Ninasamsaptami gowda

