ಇದೇ 23ಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್‌ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್‌ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಹಾಗೂ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅಭಿನಯದ ’ತು ಜೂಠಿ ಮೇ ಮಕ್ಕರ್’ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್‌ ಇದೇ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

Objects in the picture are not as close as they appear...😉#TuJhoothiMainMakkaar trailer out on 23rd Jan at 1 PM.#RanbirKapoor @luv_ranjan#AnshulSharma @modyrahulmody @gargankur #BhushanKumar @LuvFilms @TSeries pic.twitter.com/Sn4klu8heF

— Shraddha (@ShraddhaKapoor) January 20, 2023