OTT: ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಕ್ರೈಮ್‌–ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಸಿನಿಮಾ

<p>ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ರೈಮ್–ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಂದೂಕ್', ಜ.16ರಂದು 'ಲಯನ್ ಗೇಟ್ ಪ್ಲೇ' ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. </p><p>ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದರಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕೊಲೆಯ ಮೂಲಕ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಚಿತ್ರದ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>'ಬಂದೂಕ್' ಸಿನಿಮಾವು 2025ರ ಜುಲೈ 25ರಂದು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಮಹೇಶ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಥ, ಬಾಲಾಜಿ ಮನೋಹರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್, ಶಂಕರ್ ಅಶ್ವಥ್, ಹರೀಶ್ ರೈ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>