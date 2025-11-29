<p>ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್’ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ (ನವೆಂಬರ್ 28) ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. </p><p>ಜೆಎಚ್ಎಸ್ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿ ‘ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್’ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 100 ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಸೀಸನ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಸವಾಲುಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳ ರೋಚಕ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.ಜಿಯೊ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಡೈನೊಸಾರ್ಗಳ ಲೋಕದ ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿ ಬರ್ತ್.<p>ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಶೋಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, 8.6 IMDB ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸರಣಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭಾವುಕ ಕಥನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾ ಬಾಲು, ಅನುಮೋಲ್, ಚಾರುಕೇಶ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ದೀಪಕ್ ಸುಂದರರಾಜನ್ ಬರೆದು, ದೀಪಕ್ ಸುಂದರರಾಜನ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಬೀಝ್ ಮತ್ತು ಚಿದಂಬರಂ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕಾದ ಖ್ಯಾತ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೆಬ್ಗಳಾದ ನ್ಯೂ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಅನಾಟಮಿ ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಈ ಸರಣಿ, ಗಾಲ್ಪಿಕ ಆರ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ನಿಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ದಿನನಿತ್ಯದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಿದೆ.</p>.OTT Release| ಈ ವಾರ ಮಿರೈ, ವಾರ್–2 ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ.<p><strong>ಸೀಸನ್ 1 ಕಥಾ ಸಾರಾಂಶ:</strong></p><p>ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್ ಸರಣಿ ರಿನಾ ಎಂಬ ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯ ಜೀವನದ ಕಥೆ ಆಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ರಿನಾ ಅವರು ಜನಪ್ರಿಯ ಜನರಲ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾ. ರಧಿ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದ ಮಗಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ರಿನಾ ಮತ್ತು ರಧಿ ಅವರ ಜೀವನ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆರ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಸೇರುವ ರಿನಾ, ತನ್ನ ಸಹದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ ತೇಜು, ನವೀನ್, ರಾಕಿ, ಗುಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಅನಿತಾ ಮತ್ತು ರವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿವುದನ್ನು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಆರ್ಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಥಾಪಕರ ಮಗ ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ರಿನಾಳ ಪ್ರೇಮದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂತಕಾಲದ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ಬೀಟ್ ಸರಣಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>