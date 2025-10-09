OTT Release| ಈ ವಾರ ಮಿರೈ, ವಾರ್–2 ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ

<p>ಈ ವಾರ ಒಟಿಟಿಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಣಯ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಹಾಸ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರವರೆಗೆ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.</p>.<p><strong>ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ (Caramelo)</strong></p><p>ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಶ್ವಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆಯುವ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಒಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಭಟ್ಟನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಶ್ವಾನ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.8</strong></p>.<p><strong>ವಾರ್ 2 (War 2)</strong></p><p>ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ‘ವಾರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಒಟಿಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. <br></p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.9</strong></p>.<p><strong>ಜಮ್ನಾಪಾರ್ ಸೀಸನ್ 2 (Jamnapaar Season 2)</strong></p><p>ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದ 'ಜಮ್ನಾಪಾರ್' ಸೀಸನ್ 2 ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ 2023ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ರಿತ್ವಿಕ್ ಸಹೋರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಈ ಸರಣಿಯು ವರುಣ್ ಬಡೋಲಾ, ಅಂಕಿತಾ ಸೆಹಗಲ್, ಶ್ರಿಷ್ಟಿ ಗಂಗೂಲಿ ರಿಂದಾನಿ, ಅನುಭಾ ಫತೇಪುರಾ, ಧ್ರುವ್ ಸೆಹಗಲ್ ಮತ್ತು ಇಂದರ್ ಸಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಬಲ ತಾರಾಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಅಮೆಜಾನ್, MX ಪ್ಲೇಯರ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ. 10</strong></p>.<p><strong>ನೈನಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್</strong> (The Naina Murder Case) </p><p>ರೋಹನ್ ಸಿಪ್ಪಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನೈನಾ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಗುಪ್ತ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುತ್ತದೆ. ಅಪರಾಧ, ಗೀಳಿನ ಸುತ್ತ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ. 10</strong></p>.<p><strong>ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾ ಯುದ್ಧ (The Great War of Mahabharata)</strong></p><p>ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಯುದ್ಧವು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾದ 18 ದಿನಗಳ ರಾಜವಂಶದ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಹಿಂದಿ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ. 10</strong></p> .<p><strong>ಮಿರೈ (Mirai)</strong></p><p>ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಟ್ಟಮನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮಿರೈ ಚಿತ್ರವು ಒಟಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ನಂತರ ನಟ ತೇಜ ಸಜ್ಜಾ ಅವರು ಮಿರೈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು: ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್</strong></p><p><strong>ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇತರೆ</strong></p><p><strong>ಬಿಡುಗಡೆ: ಅ.10</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>