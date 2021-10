ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದ ಕಮಾಲ್ ಖಾನ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕಮಾಲ್ ಆರ್ ಖಾನ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಮರುಗಿರುವ ಕಮಾಲ್ ಆರ್ ಖಾನ್, ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್‌ರನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20ರವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್‌ಸಿಬಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರ್ಯನ್‌ ನರಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದೆ. ಈ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ಅವರ ಜೀವ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಕಮಾಲ್ ಖಾನ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಂದಿ ಶಾರುಖ್ ಪುತ್ರನ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದರು.

#NCB is successful to keep #AryanKhan in jail till October 20! Means Aryan has to go through the hell. Hope he will be able to bear this unbearable pain bravely. My prayers with him because his life is in danger.

