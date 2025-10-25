ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

BBK12: ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಡಿರುವ ಮಾತಿಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕಲು ಬಂದರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:32 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 12:32 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾತಿಗೂ ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bigg Boss 12 | ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ ರಘು: ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ದರ್ಬಾರ್
Bigg Boss 12 | ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಕಳಪೆ ಪಟ್ಟ ನೀಡಿದ ರಘು: ಜೈಲಿನಲ್ಲೂ ದರ್ಬಾರ್
bigg bossbigg boss kannadaBigg Boss Kannada 12

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT