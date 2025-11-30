Bigg Boss Kannada 12: ಶೋ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಧ್ರುವಂತ್?

<p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪ್ರೋಮೊದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಿರೂಪಕ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ವೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಾಲು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತೊ ಅದನ್ನು ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಧ್ರುವಂತ್ಗೆ ಚೇಳಿನ(ಕುತಂತ್ರಿ) ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಮನೆಮಂದಿಯ ತಲೆ ಕೆಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವೇಳೆ ತಮಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಧ್ರುವಂತ್, ಇದನ್ನು ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶೋದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಅಶ್ಲೀಲ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಧ್ರುವಂತ್ ಅವರು ಮನೆಮಂದಿಯ ಕಂಗೆಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಹೊರಹೋಗುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿದೆ.</p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 63 ದಿನ ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಈ ವಾರ ಯಾರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>