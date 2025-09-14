ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

Bigg Boss Kannada 12:ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ' ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:11 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

BBK | ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.28ರಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:BBK | ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.28ರಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ
BBK | ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.28ರಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ
sudeepKannada reality showReality showbigg boss kannada

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT