Bigg Boss Kannada 12:ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ' ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್

<p><strong>Bigg Boss Kannada 12:</strong> ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೋಮೋ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರೋಮೋನಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಸಮಯ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸುದೀಪ್ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಾಗೆ-ನರಿಯ ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಲ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ನೀವಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಲೇ?... ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಗೆ ಇತ್ತು. ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಥೆ. ಆ ಕಾಗೆಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ವಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ನನಗೊಂದು ವಡೆ ಕೊಡ್ತಿಯಾ ಅಂತಾ ಕೇಳ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ವಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾಗೆ ಆ ವಡೆನ ತಗೊಂಡು ಹಾರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮರದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಇನ್ನೇನು ತಿನ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬನ ಎಂಟ್ರಿ. ವಿಲ್ಲನ್</p>.<p>ಕಾಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಡೆನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ನರಿ ಕಾಗಕ್ಕ ಕಾಗಕ್ಕ ನೀನು ಕೋಗಿಲೆ ತರ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಿಯಾ ನನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತು.</p>.<p>ನಿಮೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಗೆ ನರಿ ಮಾತು ಕೇಳೋಕು, ಹಾಡು ಹಾಡೋಕು, ವಡೆ ಕಾಗೆ ಬಾಯಿಂದ ಬಿದ್ದು, ನರಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ... ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಓ ಭ್ರಮೆ.. ಈ ಸಲ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಾಗೆನೇ. ನಾವು 11 ಸೀಸನ್ ನೋಡಿದಿವಿ. ನಮಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ..' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುದೀಪ್.</p>. <p>ಇನ್ನು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28, ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರ ವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನದ ಎಪಿಸೋಡ್ ರಾತ್ರಿ 9:30 ರಿಂದ 10:30ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.</p> .BBK | ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.28ರಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ.