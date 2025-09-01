BBK | ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆ.28ರಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಆರಂಭ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆ.28ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೋ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸುದೀಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ</p><p>ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ಮತ್ತೆ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯಲಿದೆ. </p><p>ಈ ಬಾರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ. </p><p>11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿ, ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ₹50 ಲಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ರನ್ನರ್ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.BBK 12 | ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ಕ್ಕೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾರಥ್ಯ: 4 ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>