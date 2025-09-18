<p>ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತೀರದು. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ಸೀಸನ್ 1ರಿಂದ 11ರವರೆಗೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಟ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಸಾರಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಇದೇ ಸೆ.28ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಂಡ ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ. 28ರ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 12ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 1ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ 11ರವರೆಗೆ ವಿಜೇತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p><strong>BBK1– ವರ್ಷ: 2013</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ನಟ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್</strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 1ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ನಟ ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK2– ವರ್ಷ: 2014</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 2ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಅಕುಲ್ ಬಾಲಾಜಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ನಟ, ನಿರೂಪಕ ಸೃಜನ್ ಲೋಕೇಶ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK3– ವರ್ಷ: 2015</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ನಟ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ನಟ ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK4– ವರ್ಷ: 2016</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ‘ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ‘ ಪ್ರಥಮ್ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಪ್ರಥಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಕಿರಿಕ್ ಕೀರ್ತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK5– ವರ್ಷ: 2017</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ಗಾಯಕ, ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ದಿವಾಕರ್ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 5ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ, ನಟ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ದಿವಾಕರ್ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>BBK6– ವರ್ಷ: 2018 </strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ರೈತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ಗಾಯಕ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 6ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರು. ಗಾಯಕ ನವೀನ್ ಸಜ್ಜು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK7– ವರ್ಷ: 2019</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 7ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಶೈನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK8– ವರ್ಷ: 2020</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ಮಂಜು ಪಾವಗಡ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 8ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಜಾಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅರವಿಂದ್ ಕೆಪಿ ಅವರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK9– ವರ್ಷ: 2022</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಒಟಿಟಿ 1ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ನಟ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಸೀಸನ್ 9ಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9ರಲ್ಲೂ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ನಟ ರಾಕೇಶ್ ಅಡಿಗ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು. </p>.<p><strong>BBK10– ವರ್ಷ: 2023</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>BBK11– ವರ್ಷ: 2024–25</strong></p><p><strong>ವಿನ್ನರ್: ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ </strong></p><p><strong>ರನ್ನರ್: ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ </strong></p><p><strong>ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ: ₹50 ಲಕ್ಷ</strong></p><p>ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರು. ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>