ಸೋಮವಾರ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

Bigg Boss: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿವರು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:11 IST
Last Updated : 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 12:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 1– 11ರವರೆಗಿನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
Bigg Boss Kannada: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 1– 11ರವರೆಗಿನ ವಿಜೇತರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Bigg Boss Kannada 12:ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ' ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
Bigg Boss Kannada 12:ಎಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋರಿಗೆ 'ಓ ಭ್ರಮೆ' ಅಂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್
ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
ಚಿತ್ರ: adampashaofficial

ಚಿತ್ರ: adampashaofficial

ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ

ನೀತು ವನಜಾಕ್ಷಿ

ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
ಚಿತ್ರ: darlingbobby

ಚಿತ್ರ: darlingbobby

ಚಿತ್ರ: rohitkverma

ಚಿತ್ರ: rohitkverma

ಚಿತ್ರ: laxminarayan_tripathi

ಚಿತ್ರ: laxminarayan_tripathi

ಚಿತ್ರ: imam_a_siddique

ಚಿತ್ರ: imam_a_siddique

ಚಿತ್ರ: yogavivek

ಚಿತ್ರ: yogavivek

ಚಿತ್ರ: Andy Kumar

ಚಿತ್ರ: Andy Kumar

ಚಿತ್ರ: sushantdivgikr

ಚಿತ್ರ: sushantdivgikr

ತಮಿಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
ಚಿತ್ರ: namithamarimuthu

ಚಿತ್ರ: namithamarimuthu


ಚಿತ್ರ: shivinganesan

ಚಿತ್ರ: shivinganesan


ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
ಚಿತ್ರ: tamannasimhadri

ಚಿತ್ರ: tamannasimhadri


ಚಿತ್ರ: priyankasingh.official_

ಚಿತ್ರ: priyankasingh.official_

ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು
ಚಿತ್ರ: anjali_ameer___________

ಚಿತ್ರ: anjali_ameer___________

ಚಿತ್ರ: nadira_mehrin_official

ಚಿತ್ರ: nadira_mehrin_official


ಚಿತ್ರ: jaan_moni_das

ಚಿತ್ರ: jaan_moni_das

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ತೆಲುಗು Bigg Boss 9: ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಎಂಟ್ರಿ; ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತೆಲುಗು Bigg Boss 9: ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಎಂಟ್ರಿ; ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು
ತೆಲುಗು Bigg Boss 9: ಸಂಜನಾ ಗಲ್ರಾನಿ ಎಂಟ್ರಿ; ಕನ್ನಡದ ಇಬ್ಬರು ನಟಿಯರು
bigg bossminoritiesReligious Minoritiesbigg boss kannadakannada bigg boss

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT