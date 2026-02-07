ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeentertainmenttv
ADVERTISEMENT

ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡ ‘ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ’ ನಟಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:19 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನಟಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್

ನಟಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್

ಚಿತ್ರ:ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ನಟಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದವರು

ನಟಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ತಂಡದವರು

ಚಿತ್ರ:ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

KannadaSerialKannada SerialSerial Actress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT