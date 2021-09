KBC-13: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಗಂಗೂಲಿ, ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಗೆದ್ದದೆಷ್ಟು?

ಹಿಂದಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್‌ ಪತಿಯ (ಕೆಬಿಸಿ) 13 ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ಶಾಂದರ್ ಶುಕ್ರವಾರ' ದ ಮೊದಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಗಂಗೂಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಮೊವನ್ನು ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮಿತಾಭ್‌ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದಿದೆ.

ಅಮಿತಾಬ್‌ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಗಂಗೂಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ ₹25 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆ ಹಣವನ್ನು ಚಾರಿಟಿ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಾಟ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಗಂಗೂಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ನಡೆದ ಅನೇಕ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

T 4018 - In the delightful company of the two greats of cricket !!

TONIGHT .. 9PM only on Sony pic.twitter.com/j5pf8ohvoX

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 3, 2021