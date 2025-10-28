Mahanati Season 2: ಟಾಪ್ 5 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ ಮಹಾನಟಿಯರು ಇವರು

<p>ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್ 2' ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್ 2 ಫಿನಾಲೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಐವರು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾರೆಂಬುದು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.ಮಹಾನಟಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ದಿವ್ಯಾಂಜಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ.ಕಾಂಚನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ವಂಶಿ: ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಹಾನಟಿಯರು.<p>ವಂಶಿ, ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಜೆ, ಭೂಮಿಕಾ ತಮ್ಮೇಗೌಡ, ಶ್ರೀಯ ಆಗಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಈ ಐವರು ಟಾಪ್ 5 ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾನಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅಭಿನಯವು ವೀಕ್ಷಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಶೋ ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಾನಟಿಯರಿಗೆ ಈ ಶೋ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ಶ್ರಾವಣಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಗಟ್ಟಿಮೇಳ, ಕರ್ಣ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತಂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಹಾನಟಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಟಿ ಪ್ರೇಮಾ, ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮಹಾನಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಮಹಾನಟಿ ಸೀಸನ್ 2ರ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>