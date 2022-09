ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ ಸೇರಿದ್ದ ಚೀತಾಗಳು ಈಗ ಹೇಗಿವೆ?

ಶಯೋಪುರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ‘ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ (ಕೆಎನ್‌ಪಿ)’ ದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಚೀತಾವೊಂದರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾನುವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

‘ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳು ಹೀಗಿವೆ...’ ಎಂಬ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಚೀತಾವೊಂದರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಇಲಾಖೆಯು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಉಲ್ಲಸಿತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೀತಾ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವುದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಇದು ಪರಿಸರ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರ ಆತಂಕವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಚೀತಾ ಕುನೊ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಹೊಸ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದೆ.

Cheetah's after welcome party at Kuno National Park 😂 #MorningFromTheWild pic.twitter.com/v050MKoA9i

— MoEF&CC (@moefcc) September 18, 2022