ಶುಕ್ರವಾರ, 9 ಜನವರಿ 2026
ಭಾರತದ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬಹುಗುಣ ಹೇಳಿ ಹೋದ ಕಾರಣ

ಇಂದು ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ಜನ್ಮದಿನ
adhakrishna S Bhadti
Radhakrishna S Bhadti
Published : 9 ಜನವರಿ 2026, 14:00 IST
Last Updated : 9 ಜನವರಿ 2026, 14:00 IST
ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ವರ್ಷವಾದ 2008ರ ಸೆ.8ಅನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಪ್ಕೊ ಚಳವಳಿ ನೇತಾರ ಸುಂದರಲಾಲ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರು

ಅಪ್ಪಿಕೋ ಚಳವಳಿಗೆ 25 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ವರ್ಷವಾದ 2008ರ ಸೆ.8ಅನ್ನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾಲ್ಕಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಚಿಪ್ಕೊ ಚಳವಳಿ ನೇತಾರ ಸುಂದರಲಾಲ ಬಹುಗುಣ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರು

– ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ/ ಕೃಷ್ಣಿ ಶಿರೂರ

