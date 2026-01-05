ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
Tiger Census: ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತ ಹುಲಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು..

ಭಿಲಾಷ್ ಎಸ್‌.ಡಿ.
ಅಭಿಲಾಷ್ ಎಸ್‌.ಡಿ.
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 1:30 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 1:30 IST
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ?
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, ಬಿಆರ್‌ಟಿ, ಭದ್ರಾ ಹಾಗೂ ಕಾಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಾನ್ಸೆಕ್ಟ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಟ್ರಾನ್ಸೆಕ್ಟ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಗಣತಿಗೆ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಲನವಲನದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸೆಕ್ಟ್‌ ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು, ಕಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
– ಟಿ.ಎಂ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ
ಟಿ.ಎಂ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

ಟಿ.ಎಂ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ

ಝೂನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ
ಝೂನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಲಿಗಳು ಪರಿಸರದ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಣತಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯ ಹುಲಿಗಳೆಷ್ಟಿವೆ?
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 5,574 ಕಾಡು ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ 75 ರಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇವೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. 2022ರ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,682 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು (785) ಇದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ (563) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ನಾಗರಾಜು ಜಿ.ಎಂ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ನಾಗರಾಜು ಜಿ.ಎಂ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ಉಪ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 

