ಆಳ ಅಗಲ: ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ
ತುಳುನಾಡಿನ ‘ತುಡರ ಪರ್ಬ’
ಅಂಟಿಗೆ–ಪಂಟಿಗೆ
ದೀವಟಿಗೆ ಉತ್ಸವ
ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಹೋರಿ ಹಬ್ಬ
ಸಗಣಿ ಕಾಳಗ
ಕಿರು ದೀಪಾವಳಿ
ಬುಧವಾರ ಬಂದರಷ್ಟೆ ಆಚರಣೆ
ಹೋರಿ ಬೆದರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಬ್ಬ
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ಆರಾಧನೆ
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ಮರಣೆ
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರನ ವಧೆ
ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ
