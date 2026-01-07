ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeexplainerdetail
ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಯಾರ ಮೇಲೆ?
ವಿದೇಶ ವಿದ್ಯಮಾನ: ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಯಾರ ಮೇಲೆ?
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published 7 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
Last Updated 7 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
Comments
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವ
ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ತೈಲ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಅದು ‘ದೊಡ್ಡಣ್ಣ’ನ ದರ್ಪವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ದಿಢೀರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ತನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ನಾಯಕರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಕಟಕಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ, ಹಠಾತ್ ಕೆರಳುವ ಗುಣ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕೊಲಂಬಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂಬಾ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಭದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಮಾಡಿ, ಆ ದೇಶಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿನ ನಾಯಕರನ್ನು ‘ಮಣಿಸುವ’ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಜೆನ್ಸ್‌ ಫ್ರೆಡರಿಕ್‌ ನೀಲ್ಸೆನ್‌

ಜೆನ್ಸ್‌ ಫ್ರೆಡರಿಕ್‌ ನೀಲ್ಸೆನ್‌

ಗುಸ್ತಾವೊ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಗುಸ್ತಾವೊ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ

ಆಯತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿ

ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಶೇನ್‌ಬಾಮ್‌

ಕ್ಲೌಡಿಯಾ ಶೇನ್‌ಬಾಮ್‌

ಕ್ಯೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಗೆಲ್‌ ಡಿಯಾಜ್‌ ಕನ್ಹೆಲ್‌

ಕ್ಯೂಬಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಮಿಗೆಲ್‌ ಡಿಯಾಜ್‌ ಕನ್ಹೆಲ್‌

IranColombiaDonald TrumpMexicoCubagreenlandVenezuelaVenezuela crisis

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT