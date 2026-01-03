ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ ಗೌಡರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದ
ಬಾಂಗ್ಲಾಕ್ಕೆ ಗಂಗೆ: 2026ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ ಗೌಡರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಪ್ಪಂದ
.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
ಇ.ಎಸ್.ಸುಧೀಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್
Published 3 ಜನವರಿ 2026, 12:24 IST
Last Updated 3 ಜನವರಿ 2026, 12:24 IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಗಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದೇ ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮುಂದೇನು..?
ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರು ಒಪ್ಪಂದ ಚರ್ಚೆ: ಬಾಂಗ್ಲಾದ ನೀಯೋಗ ಭೇಟಿ
ದೇವೇಗೌಡ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ

ದೇವೇಗೌಡ, ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

